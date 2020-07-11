Украина

Менеджер прокомментировал игру против "сине-золотых".

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко высказал свое мнение о поединке, в котором его команда добыла волевую победу у Львова (3:2).

"Футбол был очень эмоциональным. Мы провалили начало игры. Соперник был острее, поймал нас на скорой атаке в самом начале. Получилось, что дали фору. К чести ребят, они выровняли игру, завладели инициативой. Сократили разрыв еще в первом тайме, а во втором, мне кажется, соперник устал".

"Это было заметно — они не успевали. Когда они остались вдесятером, мы зажали соперника в штрафной. Впоследствии пришли и моменты. Были сейвы Сарнавского, но в конце концов, удача была на нашей стороне. Наши форварды — молодцы, находились в нужных местах, встречались с мячом. Считаю, мы заслуженно победили", — цитирует Михайленко официальный сайт днепрян.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 подписал контракт с нападающим Артемом Довбиком.