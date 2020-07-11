Украина

Тренер Львова — об игре против днепрян.

Главный тренер Львова Георгий Цецадзе прокомментировал матч, в котором его команда уступила Днепру-1 (2:3).

"Днепр-1 — хорошая команда. Они не сдавались, играли в свой футбол и получили результат, который хотели. Сарнавский? Он хорошо сыграл. Такая работа вратаря — спасать команду".

"В футбол все играют, чтобы победить. Сегодня мы также хотели победить. Думаю, игроков не нужно мотивировать — они сами хотят выиграть. Но еще есть соперник. Если он играет лучше, выиграть не удается. А если получается так, как первые 25 минут, тогда мы побеждаем", — приводит слова Цецадзе официальный сайт Днепра-1.

Ранее свое мнение о прошедшей встрече высказал главный тренер днепрян Алексей Михайленко.