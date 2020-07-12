Украина

Испанский форвард намекнул на возможный уход из Динамо.

Нападающий киевского Динамо Фран Соль не получает регулярной игровой практики под руководством Алексея Михайличенко. 28-летний испанец высказался о своих планах на будущее, не исключив вариант со сменой клубной прописки.

"В настоящий момент мы еще не закончили этот сезон, и мы все должны взять на себя в руки, чтобы достичь главной цели — второго места в чемпионате и путевки в классификацию Лиги чемпионов. В отпуск мы отправимся в августе, и тогда все будет более понятно для меня. Я хочу играть и быть там, где меня любят и ценят", — приводит слова Соля Marca.

В текущем сезоне украинской Премьер-лиги Фран Соль провел в футболке Динамо 11 поединков, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Стоит отметить, что на матч 30-го тура против Александрии легионер и вовсе остался вне заявки.