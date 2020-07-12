Подопечные Игоря Климовского одержали легкую победу над Мариуполем (4:1).
мариуполь - олимпик, фото фк олимпик
12 июля 2020, 18:51
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Мариуполь — Олимпик 1:4
Голы: Мишнев, 65 — Завийский, 8, 30, Дегтярев, 14, 54
Мариуполь: Гальчук — Чоботенко, Яворский (Кащук, 46), Быков — Полегенько, Федорчук (Чех, 66), Игнатенко (Чурко, 46), Горбунов (Кирюханцев, 66) — Мишнев — Топалов (Путря, 76), Кулаков
Олимпик: Альими — Кравченко, Зотько (Лукьянчук, 68), Литвин, Снурницын — Завийский (Политыло, 59), Вербный (Гошкодеря, 59), Кравчук — Чогадзе, Романовский (Балашов, 69) — Дегтярев (Шахаб, 68)
Предупреждение: Литвин