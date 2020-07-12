Украина

Хавбек "горняков" вышел на замену в матче против Десны.

Десна встретилась на своем поле с Шахтером в поединке 30-го тура украинской Премьер-лиги. Команды продемонстрировали открытый и результативный футбол, а финальный свисток зафиксировал победу "горняков" со счетом 4:2.

Стоит отметить, что в этом матче свой дебют в чемпионате Украины в футболке Шахтера совершил полузащитник Михаил Мудрик, который вышел на замену вместо Тете на 82-й минуте. За отведенное время 19-летний украинец результативными действиями отметиться не успел.

Напомним, что Мудрик провел свой дебютный матч за первую команду Шахтера еще в октябре 2018 года. Тогда "оранжево-черные" обыграли Олимпик в Кубке Украины.