Украина

Главный тренер Динамо — о матче против Александрии в 30-м туре УПЛ.

Динамо не сумело обыграть Александрию в очередном туре УПЛ. Наставник Динамо Алексей Михайличенко дал свой комментарий по игре.

"Эмоции все тяжелее и тяжелее находить! Хорошая игра с хорошим соперником. Построили игру по двум разным таймам, по двум разным сценариям".

Сумеет ли Динамо обыграть Зарю в битве за "серебро"?

"Должны были добиваться результата. Но, к сожалению, мы на последних минутах не удержали счет, поэтому будем готовиться к Заре", — сказал Алексей Михайличенко в эфире канала Футбол 1.