Главный тренер Динамо — о матче против Александрии в 30-м туре УПЛ.
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛИЧЕНКО, ФОТО: ФК ДИНАМО
12 июля 2020, 21:59
Динамо не сумело обыграть Александрию в очередном туре УПЛ. Наставник Динамо Алексей Михайличенко дал свой комментарий по игре.
"Эмоции все тяжелее и тяжелее находить! Хорошая игра с хорошим соперником. Построили игру по двум разным таймам, по двум разным сценариям".
Сумеет ли Динамо обыграть Зарю в битве за "серебро"?
"Должны были добиваться результата. Но, к сожалению, мы на последних минутах не удержали счет, поэтому будем готовиться к Заре", — сказал Алексей Михайличенко в эфире канала Футбол 1.
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