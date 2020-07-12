Украина

Наставник Десны высказался о поражении в матче с Шахтером.

Шахтер добыл победу над Десной в поединке 30-го тура украинской Премьер-лиги. Главный тренер черниговского клуба Александр Рябоконь поделился эмоциями от неудовлетворительного результата, из-за которого его команда опустилась на четвертую позицию в турнирной таблице.

"Мы начали матч неплохо, но, насколько я помню, после первого момента Шахтера мы пропустили, а второй гол привезли себе сами. Кроме того, что футболисты Шахтера играют в футбол лучше, чем мы, они еще и не привозят голы в свои ворота".

"Было тяжело собраться психологически после двух пропущенных мячей за две минуты. Удалось забить со стандарта и остаться в игре, но... Стоит также отметить, что было очень много моментов в матче. Как у нас, так и у соперника", — заявил Рябоконь в программе Профутбол.

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