Украина

Защитник Динамо — о матче против Александрии в 30-м туре УПЛ.

Динамо упустило гостевую победу над Александрией на последних минутах в поединке 30-го тура украинской Премьер-лиги (2:2).

"Конечно, я очень рад и счастлив, что вернулся на поле после длительного простоя. Но сегодняшний негативный результат смазал впечатления от моего возвращения".

"Тренерский штаб посчитал, что другие ребята были готовы лучше. Я воспринял это спокойно и ждал своего шанса. То, что Саша ошибся, могло случиться с каждым, он молодой парень, так что не стоит на этом зацикливаться. До этого он сыграл два отличных матча, а сегодня просто немного не получилось. Я с ним поговорил, поддержал, уверен, что у него все будет хорошо в дальнейшем".

"Пожалуй, мы провалили начало первого тайма, не справились с напором, который оказала Александрия в начале игры. Но к середине тайма немного успокоились и стали играть в свой футбол: старались контролировать мяч и создавать моменты. А во второй половине встречи еще больше прибавили. Так что смазанным получилось только начало. Будем это исправлять, поскольку необходимо весь матч играть одинаково хорошо – с начала и до конца".

О пенальти в ворота Динамо:

"Тяжело сказать. В динамике мне показалось, что в моменте со вторым одиннадцатиметровым ударом ничего противоправного не случилось, поскольку Артем Шабанов был первым на мяче. Да, он не четко его выткнул, но сыграл в него. Но еще нужно посмотреть повтор. По поводу судей, мне кажется, нужно находить новых арбитров, обучать их, поскольку не могут наши матчи постоянно судить только два человека. И они то постоянно смотрят VAR, то вообще к нему не подходят. Создается впечатление, что они не умеют пользоваться этой системой".

О том, что нужно делать ради второго места:

"Нужно просто обыгрывать все команды, с которыми будем встречаться. Мы перед каждым поединком настраиваемся на победу, в том числе и сегодня. Мы плохо начали, но затем смогли преломить игру в свою пользу, лишь в конце немного не справились из-за пенальти", — приводит слова Бурды официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Александрия — Динамо.