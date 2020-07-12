Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

Динамо упустило гостевую победу над Александрией на последних минутах в поединке 30-го тура украинской Премьер-лиги (2:2).

Казалось, что подопечные Алексея Михайличенко добудут важные три очка в свою копилку благодаря дубль Беньямина Вербича, но в заключительные минуты матча арбитр назначил второй пенальти в ворота киевлян, и Максим Третьяков вновь его успешно реализовал.

Смотрите видео голов и обзор матча Александрия — Динамо:

Александрия — Динамо 2:2

Голы: Третьяков, 23 (с пенальти), 89 (с пенальти) — Вербич, 63, 75

Александрия: Панькив — Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Стецьков — Лучкевич (Задерака, 80), Банада, Гордиенко (Ковалец, 81), Третьяков — Ситало (Устименко, 30 (Шастал, 68)), Безбородько (Грицук, 68)

Динамо: Бойко — Кендзера, Шабанов, Сирота (Бурда, 24), Караваев — Сидорчук (Шепелев, 46), Андриевский — Цитаишвили (Цыганков, 46), Шапаренко, Де Пена (Буяльский, 61) — Русин (Вербич, 61)

Предупреждения: Бабогло, Ковалец — Сирота, Сидорчук, Цыганков, Андриевский, Караваев