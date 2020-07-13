Украина

Форвард прокомментировал удачный матч против Мариуполя.

Нападающий Олимпика Максим Дегтярев высказал свое мнение о поединке, в котором его команда одолела Мариуполь (4:1).

"В стартовом составе вышли ребята, которые в последнее время, по разным причинам, мало играли. У всех было большое желание добиться результата. Возможно, из-за погодных условий очень зрелищной игры не получилось, но мы старались комбинировать и выполнять тренерскую установку".

"Климовский придал нашей команде новый более атакующий вектор развития. Мы стали действовать более организовано и агрессивнее в атаке. Он на правильном пути", — сказал Дегтярев официальному сайту клуба.

Вашему вниманию предлагается видео голов и обзор поединка между Мариуполем и Олимпиком.