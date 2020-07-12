Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 30-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь сошелся в противостоянии с Олимпиком. Несмотря на статус аутсайдера, донецкой команде удалось разгромить соперника со счетом 1:4.

Тарас Завийский и Максим Дегтярев записали на свой счет по дублю, тогда как Мариуполь отметился единственным забитым голом в этом матче в исполнении Дмитрия Мишнева.

Смотрите видео голов и обзор матча Мариуполь — Олимпик:

Мариуполь — Олимпик 1:4

Голы: Мишнев, 65 — Завийский, 8, 30, Дегтярев, 14, 54

Мариуполь: Гальчук — Чоботенко, Яворский (Кащук, 46), Быков — Полегенько, Федорчук (Чех, 66), Игнатенко (Чурко, 46), Горбунов (Кирюханцев, 66) — Мишнев — Топалов (Путря, 76), Кулаков

Олимпик: Альими — Кравченко, Зотько (Лукьянчук, 68), Литвин, Снурницын — Завийский (Политыло, 59), Вербный (Гошкодеря, 59), Кравчук — Чогадзе, Романовский (Балашов, 69) — Дегтярев (Шахаб, 68)

Предупреждение: Литвин