Украина

Голкипер Динамо недоволен судейством в поединках.

Голкипер Динамо Денис Бойко эмоционально высказался о работе арбитров в поединке против Александрии, в котором его команда сыграла со счетом 2:2.

"Я хочу задать вопрос тем же судьям. Если вы придерживаетесь буквы закона, то почему когда вратарю нельзя выходить с линии и когда он выходит с нее, то ему показывают желтую карточку и дают перебивать, а во втором пенальти футболист Александрии раньше времени забегает в штрафную площадь, он хочет добить мяч, если бы я отбил".

"В правилах четко сказано, что ни один футболист команды не может вбегать до удара. Объясните, получается, двойные стандарты? Одним можно вбегать, а вратарю нельзя с линии уходить. Уверен, если бы мы били пенальти и наш футболист вбежал бы раньше времени в штрафную – сказали бы, что нужно перебить. Уверен, никто бы и слова не сказал. Почему другим разрешают нарушать? Мы все едины, и правила одни для всех – для Александрии, Динамо, Шахтера и всех других команд.

"Поэтому я начал говорить судье, что он должен быть последователен в своих действиях, а не судить так, как ему захочется, или так, как он себе придумал. Что он ответил? Спросите уже у него. Пускай судьи тоже дают интервью и отвечают перед народом. Когда мы проигрываем игру, мне стыдно смотреть людям в глаза, не могу выйти в супермаркет или с ребенком погулять на улице, потому что люди меня поливают: "Как вы могли проиграть".

А почему судьи не отвечают перед людьми? Они тоже живут в этой стране, пускай тоже отвечают перед народом, несут какую-то ответственность. Если он допускает ошибку, его отстранили на десять игр, а потом он спокойно сигаретку подкурил, ноги на диван закинул и смотрит игры. Через десять матчей его отправили в Первую лигу, он посудил и вернулся в высшую. У них все хорошо и спокойно", — сказал Бойко Профутбол.

Ранее работу судейства в матче против Александрии прокомментировал вингер Динамо Беньямин Вербич.