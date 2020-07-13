Украина

Игрок Динамо высказался о ничьей в матче с Александрией.

Динамо упустило победу над Александрией на последних минутах в поединке 30-го тура украинской Премьер-лиги (2:2). Полузащитник киевского клуба Беньямин Вербич, который вышел на замену и оформил дубль, поделился эмоциями от конечного результата матча.

"Очень переживаю. Вы все видели, как Александрия играла второй тайм. Думаю, мы заслужили победу, так как во второй половине матча владели мячом, создавали моменты. Не знаю, было ли что-то в эпизоде с назначением второго пенальти, но о судьях сейчас и так очень много говорят, так что не будем об этом".

"Александрия хорошо играет в обороне. Думаю, в первом тайме им хватало сил, а потом они стали давать больше пространства для наших свежих игроков, которые вышли на замены — Буяльского, Шепелева, Цыганкова и меня. Мы это использовали и создали больше моментов", — приводит слова Вербича официальный сайт Динамо.

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