Украина

Украинский защитник близок к переходу в бельгийский клуб.

Защитник Зари Богдан Михайличенко может стать игроком Андерлехта в ближайшее время.

Как сообщает Voetbal Belgie, украинец уже договорился о переходе в стан "пурпурно-белых" и подпишет четырехлетний контракт. Сумма трансфера составит около 500 тысяч евро.

Михайличенко присоединился к Заре летом 2018-го из киевского Динамо. В этом сезоне 23-летний игрок провел 33 поединка в футболке луганчан, отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что нападающий Зари Силас перешел в Динамо Минск.