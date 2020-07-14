Украина

УАФ определилась с судейскими бригадами на поединки очередного тура.

Комитет арбитров УАФ назначил бригады арбитров на матчи 31-го тура украинской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт организации.

Главным арбитров матча Динамо – Заря назначена Екатерина Монзуль, а помогать ей будет арбитр ВАР Виталий Романов.

Для Монзуль этот матч станет уже четвертым с участием Динамо после возобновления сезона в Украине. В частности, она обслуживала финальный поединок Кубка Украины, в котором киевляне обыграли Ворсклу в серии пенальти.

Ранее работу Монзуль позитивно оценивал президент УАФ Андрей Павелко.

15 июля (среда)

19.00 Шахтер – Колос: Александр Шандор (Львов)

16 июля (четверг)

17.00 Ворскла – Мариуполь: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

17.00 Львов – Олимпик: Денис Шурман (Киевская область)

19.00 Десна – Александрия: Максим Козыряцкий (Запорожье)

19.00 Динамо – Заря: Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Виталий Романов (Днепр)