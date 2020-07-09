Украина

Глава УАФ прокомментировал судейство в финале Кубка.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поделился своим мнением о работе бригады арбитра Екатерины Монзуль, которая обслуживала финал Кубка Украины.

"Еще никогда в истории не было такого, чтобы одна бригада арбитров отсудила оба полуфинала и финал Кубка. Думаю, что в лице Екатерины Монзуль мы имеем очень сильную бригаду женщин, которые по праву сегодня №1.

Слушайте также: Судейство Монзуль и финал Кубка Украины: новый подкаст от Football.ua

Самые важные матчи этого сезона они обслуживают на очень высоком уровне. Сегодня это гордость Украины. Многие мужчины должны тянуться за той уверенностью и безупречным арбитражем, который показывают нам женщины", – рассказал Павелко в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, в решающем поединке Динамо обыграло Ворсклу в серии пенальти и стало обладателем трофея.