Украина

Иранец оценил украинское первенство.

Нападающий Олимпика Захеди Шахаб высказал свое мнение об УПЛ, сравнив чемпионат с лигами, в которых он выступал ранее.

"По сравнению с другими командами, где я играл в Исландии и Южной Корее, уровень Премьер-лиги намного выше. Это же я могу сказать и о футболистах".

"Совершенно другая скорость игры. Атака одной команды сменяется атакой второй. Мяч никогда не держится в центре поля. В вашем чемпионате тяжело придерживаться одного стиля игры. Наоборот, нужно подстраиваться под соперника".

"Если взять первую пятерку, чувствуется разница. Но не могу сказать, что другие команды намного слабее. Например, помню матч против Львова. Считал, что игра нам будет даваться легко, но они сыграли очень серьезно и создали много проблем нашей защите", — сказал Шахаб в эфире Футбольного Формата.

Ранее последнюю победу Олимпика в чемпионате против Мариуполя прокомментировал форвард Максим Дегтярев.