Украина

Экипировка будет выполнена в традиционных цветах.

Украинская ассоциация футбола и компания Joma презентовали новую форму сборной Украины. Домашний комплект выполнен в желтом цвете с синими вставками, гостевой – в синем с желтыми вставками.

"В этом дизайне воплотили последние инновации: новый дизайн с сублимированной печатью в передней части футболки, которая имеет темный оттенок, навеян традициями украинской вышивки", — говорится в заявлении УАФ.

Команда Андрея Шевченко начнет играть в новой форме с матчей Лиги наций. Первой будет игра против Швейцарии третьего сентября.

Форма уже доступна на официальном сайте производителя, стоимость одной футболки составляет 1450 гривен.