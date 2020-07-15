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Экс-защитник сборной Украины высказался о предстоящем матче Динамо — Заря.

Динамо встретится с Зарей в рамках 31-го тура украинской Премьер-лиги, где команды продолжат борьбу за второе место в турнирной таблице. Бывший защитник киевского клуба и сборной Украины Александр Головко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Для Динамо сейчас все матчи — кубковые. Чемпионом команда уже не станет, а чтобы занять второе место нужны победы в каждой игре, и нет права на ошибку. Для обеих команд предстоящая встреча — это вызов. Для киевлян на кону стоит попадание в Лигу чемпионов через квалификационный отбор, что, видимо, было главной задачей на сезон, не считая чемпионства, поэтому ставки очень высоки".

"Учитывая то, как в этом сезоне играет Заря — ярко, легко и раскованно, без большого труда — она ​​находится в более выгодном положении, ведь перед игрой может быть более спокойной. Хотя близость к серебряным наградам может тоже повлиять. Не думаю, что гости будут играть слишком раскованно, наоборот — они не станут отходить от своей структуры игры. И учтут сильные стороны Динамо. Об этом говорил их тренер Виктор Скрипник, отметив, что почти во всех играх его команда будет диктовать свои условия, кроме нескольких соперников, с которыми нужно быть внимательными в определенных аспектах.

"В этом плане наставник Зари довольно опытный, ведь он прошел школу Бундеслиги и как игрок, и как тренер, не зря он стал чемпионом с Ригой, и теперь в Заре показал, как нужно работать с ребятами, и за короткий срок достигать высоких результатов. Игра с Динамо будет для него определенным экзаменом, поэтому должно быть очень интересно".

"Как будет складываться поединок, сказать трудно, ведь к матчу все подходят почти равных условиях — разве что у Динамо на игру больше, финальный матч Кубка забрал немало сил, и после него нужно было восстановиться. Три дня спустя, в матче с Александрией, было заметно, что не все смогли это сделать. Сейчас в условиях форс-мажора на первое место выйдет характер и опыт. Этих компонентов у Динамо достаточно, поэтому, если игроки включатся по максимуму, могут рассчитывать на победу", — приводит слова Головко официальный сайт Динамо.

Напомним, матч Динамо — Заря состоится в четверг, 16 июля, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка. Букмекеры считают киевский клуб фаворитом предстоящего противостояния.