Украина

Голкипер провел удачный поединок против Колоса.

В рамках поединка 31-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер на своем поле сумел уверенно обыграть Колос, забив два безответных гола.

Примечательно, что с капитанской повязкой "горняков" вывел голкипер Анатолий Трубин, для которого матч стал первым в подобном статусе.

Отметим, что вратарь стал самым молодым капитаном в истории дончан. В день матча игроку исполнилось 18 лет и 349 дней. Ранее это звание принадлежало Виктору Коваленко.

Пятерка самых молодых капитанов Шахтера выглядит следующим образом:

1. Анатолий Трубин – 18 лет 349 дней

2. Виктор Коваленко – 20 лет 87 дней

3. Дмитрий Чигринский – 20 лет 132 дня

4. Сергей Попов – 21 год 27 дней

5. Игорь Ощипко – 21 год 235 дней