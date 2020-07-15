Украина

Дебютный гол в УПЛ Маркиньоса Сиприано и очередной точный удар Жуниора Мораеса позволили Каштру вплотную подойти к рекорду Шахтера по набранным очкам за сезон (2:0).

По большому счету, существует негласная рекомендация для организаторов футбольных состязаний проводить матчи последних двух туров национальных первенств в наиболее приближенные друг к другу временные слоты. Однако реалии Украинской Премьер-лиги и текущая ситуация в нашей стране являлись вполне весомыми факторами для того, чтобы развести по разным игровым дням поединки тридцать первого, предпоследнего в этом сезоне, тура. Таким образом, на поле столичного НСК "Олимпийский" мог провести свой домашний матч против Колоса из с. Ковалевка, окончательно последней команды верхней шестерки, донецкий Шахтер, уже точно — будущий чемпион Украины.

Для "горняков" в этом сезоне оставался нерешенным один вопрос — сможет ли Луиш Каштру в своем первом сезоне во главе донецкого клуба побить рекорд своего соотечественника Паулу Фонсеки по набранным очкам в сезоне. Для этого Шахтеру необходимо было победить в оставшихся двух поединках, а первой "жертвой" суждено было стать именно команде из Ковалевки. С Колосом во второй части сезона в полной мере справились все участники верхней половины чемпионата, кроме Александрии, потерпевшей поражение в гостях (1:2).

Стартовый состав дончан на эту игру сложно было назвать даже экспериментальным. Анатолий Трубин вышел на поле с капитанской повязкой — этого будет достаточно для понимания глубины ротации Каштру. В таких условиях от "горняков" было сложно ожидать слаженного футбола, поэтому первый тайм был больше похож на непрерывное противостояние двух примерно равных по силе команд. Колос смотрелся достаточно органично в таком темпе, и даже имел пару моментов у ворот новоиспеченного капитана Шахтера.

Однако уже в начале второго тайма "колоски" получили на свои ворота совершенно необязательный контрвыпад, который Маркос Антонио завершил пасом в левый фланг штрафной на Сиприано, после чего левый защитник оформил свой первый гол в УПЛ при активном содействии допустившего позиционную ошибку в воротах Кучеренко.

Шахтеру пришлось пережить несколько неприятных мгновения под давлением соперников, но Трубин и линия обороны выдержали неплохие подходы Колоса с завершающими ударами Бондаренко и Морозко. Не лучшим образом себя в этой встрече показывали юные Мудрик и Сикан, поэтому решение Каштру снять их на последние полчаса в пользу выхода Марлоса и Мораеса было вполне очевидным.

Именно эта пара разыграла завершение финальной атаки Шахтера в этой встрече, после чего Жуниор ударом точным в левый угол превзошел свой собственный рекорд по числу забитых мячей за сезон. Очередной матч без очков для Колоса во второй части розыгрыша национального первенства, очередные три очка для дончан после карантина, и теперь уже рекорд имени Фонсеки выглядит не таким уж и недостижимым.

Украинская Премьер-лига образца сезона 2019/20 завершится для донецкого Шахтера в Александрии, а дебютант состязаний, Колос из с. Ковалевка, проведет свой последний поединок в этом особом статусе, напоследок сыграв в киевским Динамо на "Оболонь-Арене".



Шахтер — Колос 2:0

Голы: Сиприано, 49, Мораес, 90+4



Шахтер: Трубин — Вакула (Матвиенко, 83), Хочолава, Витао, Сиприано — Майкон (Соломон, 64), Пихаленок (Алан Патрик, 64), Маркос Антонио — Тайсон, Сикан (Мораес, 63), Мудрик (Марлос, 63).



Колос: Кучеренко — Ефремов, Максименко, Парамонов, Емец — Задоя (Богданов, 65) — Антюх, Д. Костышин (Ориховский, 65), Смирный (Сенько, 75), Морозко (Сорокин, 75) — Бондаренко (Кожушко, 78).



Предупреждения: Хочолава, Мораес — Антюх, Сорокин.