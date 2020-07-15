Украина

Наставник Колоса высказался о поражении в матче с Шахтером (0:2).

Шахтер добыл победу над Колосом в рамках 31-го тура украинской Премьер-лиги, играя при этом экспериментальным составом. Главный тренер ковалевского клуба Руслан Костышин поделился мнением о неудовлетворительном результате своей команды.

"Комментарий простой: команда старалась, было большое желание. Играли обновленным составом. Очень хотели добыть с Шахтером какие-то очки, хотя понимаем, что это сложно. Несмотря на то, что соперник играл не основным составом, все равно большая разница в скорости и мастерстве. Мы выглядели хорошо, но класс есть класс. Тяжело весь матч оставаться с Шахтером на равных. А когда на замену вышли все звезды, нам стало сложнее. Старались, создали немало моментов…"

"Шахтер сильнее – это нужно признать. А своих ребят хочу только поблагодарить за отношение, за то, что мы не отсиживались в обороне, играли в атаку. Мы это всегда делаем. Неплохой матч для нас. Конечно, хотелось бы добывать очки, но пока так".



"Планы на межсезонье? Еще рано говорить об этом горить. У нас впереди матч с Динамо, к которому будет очень много внимания. У меня есть коллектив, который должен выигрывать в переходных поединках. Если так случилось, что у нас есть переходные матчи – мы должны побеждать. Шанс выйти в еврокубки может быть раз в жизни. Ребята могут вписать свои имена и имя клуба Колос в историю. О межсезонье вообще не может идти речи, потому что наша команда готовится к этим матчам", — приводит слова Костышина официальный сайт Шахтера.

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