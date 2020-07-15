Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 31-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер встретился с Колосом на стадионе НСК Олимпийский.

Для обеих команд этот матч не имел никакого значения с турнирной точки зрения, поэтому главный тренер "горняков" Луиш Каштру доверил место в стартовом составе многим молодым исполнителям.

Несмотря на это, Шахтеру удалось обыграть Колос со счетом 2:0 благодаря голам Сиприано и Мораеса.

Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер — Колос:

Шахтер — Колос 2:0

Голы: Сиприано, 49, Мораес, 90+4



Шахтер: Трубин — Вакула (Матвиенко, 83), Хочолава, Витао, Сиприано — Майкон (Соломон, 64), Пихаленок (Алан Патрик, 64), Маркос Антонио — Тайсон, Сикан (Мораес, 63), Мудрик (Марлос, 63).



Колос: Кучеренко — Ефремов, Максименко, Парамонов, Емец — Задоя (Богданов, 65) — Антюх, Д. Костышин (Ориховский, 65), Смирный (Сенько, 75), Морозко (Сорокин, 75) — Бондаренко (Кожушко, 78).



Предупреждения: Хочолава, Мораес — Антюх, Сорокин.