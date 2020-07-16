Украина

Полузащитник киевлян настаивает, что команда не станет расслабляться после победы над луганчанами.

В 31-м туре чемпионата Украины Динамо обыграло Зарю 3:1, несмотря на то, что пропустило уже на второй минуте матча.

"Мы уже не в первой игре 0:1 проигрываем, а потом отыгрываемся. Слава Богу, что нашли свои моменты и забили три мяча", — заявил Шепелев после игры в комментарии Football Hub.

Динамо неплохо комбинировало, забив Заре три гола за 20 минут. Шепелев объясняет это работой на тренировках.

"На тренировках отрабатываем забегания, выбегания, такого плана… Это сработало в игре", — отметил Владимир.

"Недоразумения при стандартах? Там просто Вербича поменяли, а он играл персонально с футболистом. Мне сказали взять этого игрока".

Журналист отметил то, что Динамо выиграло много борьбы и связал это с игрой центрбека киевлян Никиты Бурды.

"Да, слава Богу, все сыграли в обороне достаточно хорошо. Не дали ничего сделать Заре, забили свои три мяча. Могли еще забивать. Два момента стопроцентных были".

В заключительном туре Динамо сыграет с Колосом. Лишь в случае поражения киевляне могут упустить вторую строчку, но Шепелев уверяет, что никакой расслабленности не будет.

"Следующий матч еще важнее, чем сегодняшний. Мы все будем настраиваться на эту игру", — добавил Владимир.

Матч Колос – Динамо состоится 19 июля. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.