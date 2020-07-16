Украина

Полузащитник Динамо прокомментировал состояние своего здоровья.

Беньямин Вербич вынужденно покинул поле уже на девятой минуте игры с Зарей (3:1) из-за травмы. После матча словенец признался, что испытывает проблемы с пахом. Не исключено, что одному из лидеров Динамо понадобится операция.

"Я уже долгое время ощущаю боль в паху. Последние несколько игр я играл под уколами. Стараюсь терпеть, но сегодня просто так болело очень сильно, просто не смог", — рассказал Вербич в комментарии Football Hub.

"Болит давно, последние дни даже не тренировался, думал это поможет улучшить ситуацию. Но это все так быстро не проходит. Операция? Пока ничего не могу сказать. Сначала будет МРТ, пока ничего не понятно".

В последнем туре Динамо сыграет с Колосом. Киевляне гарантируют себе вторую строчку, если не проиграют ковалевцам.

"Я очень рад победе Динамо, мы хорошо сыграли. Остался последний матч в чемпионате, который мы должны выиграть!", — отметил Беньямин.

Матч Колос – Динамо состоится 19 июля. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.