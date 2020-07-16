Украина

Президент Динамо прокомментировал победу киевлян в домашнем матче над Зарей.

В рамках 31-го тура украинской Премьер-лиги Динамо обыграло Зарю. Таким образом, киевляне очень близки к тому, чтобы завершить сезон на второй строчке.

"Получилась хорошая игра с достойным соперником. Заря — сильная команда, которая доставила нам немало хлопот, в их игре чувствуется тренерская рука. Но исполнительское мастерство наших футболистов оказалось выше".

"Если бы мы боролись за первое место, я бы сказал, что эта победа самая важная, но, учитывая, что у нас идет борьба за вторую позицию, это просто очень важная игра. В случае не выигрыша сегодня, мы бы потеряли почти все шансы на зону Лиги чемпионов. Конечно, было тяжело, ведь ребята провели 120 минут в кубковом матче в Харькове, затем был еще один выезд – в Александрию на автобусе, и там также получилась тяжелая игра. Вербич в том матче вышел на поле на уколах. Честь ему и хвала. Сегодня он не стал испытывать судьбу, а попросил замену. Моменты, которые мы сегодня создавали, обязаны были реализовывать".

О том, что сказал в раздевалке:

"Как обычно, поздравил с победой и сказал, чтобы они готовились к непростому матчу с Колосом. После такой тяжелой сегодняшней игры, через два дня у нас будет еще один сложный матч".

О мотивации на следующий матч:

"Они настроятся, у них есть мотивация. Болельщики ждут от них золотых медалей, но, если в этом сезоне не получилось, то нужно хотя бы попытаться квалифицироваться в Лигу чемпионов. Ребята это понимают, они растут, как футболисты, и команда растет. У нас же не 11 человек. Думаю, те, кто здоров, найдут в себе силы, выйдут на поле, и в последнем матче сыграют с полной самоотдачей", — приводит слова Игоря Суркиса официальный сайт Динамо.