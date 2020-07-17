Украина

Нападающий дончан прокомментировал матч со Львовом, а также подвел черту под сезоном.

Олимпик уже сыграл свой последний матч в нынешнем чемпионате Украины (игра 32-го тура против Карпат не состоится), обыграв ПФК Львов со счетом 5:1. Два гола за "фантазеров" в этом матче забил Максим Дегтярев и еще три – Захеди Шахаб.

"Это фантастическое ощущение. Своеобразная сатисфакция за те матчи, в которых мы недосчитались очков. Были матчи, в которых мы отлично выглядели, создавали моменты, доминировали, но в итоге либо играли вничью, либо вовсе проигрывали. Нам было очень сложно держать психологический баланс и двигаться вперед". – цитирует Шахаба официальный сайт Олимпика со ссылкой на телеканалы Футбол 1/2/3.

"То же самое могу сказать и о себе. Считаю, что я хорошо действовал в предыдущих матчах, но мяч просто не шел в ворота. Сегодня, наконец, все встало на свои места. Я счастлив".

По ходу сезона Олимпик успели потренировать Жулио Сезар, Висенте Гомес и нынешней коуч Игорь Климовский.

"Не жалею ли, что сезон закончился, когда команда начала добывать результат? Да, конечно. Но, с другой стороны, в этом есть и некая закономерность. В этом сезоне в Олимпике сменилось три тренера. Это не могло не пройти бесследно. Всегда необходимо время, чтобы привыкнуть к новым идеям, перестроиться. Спады же бывают и у сильнейших команд мира".

"Я бы хотел выразить свою поддержку нынешнему тренерскому штабу во главе с Климовским. У них правильный менталитет. Это менталитет победителей и, я уверен, им под силу сохранить его и на следующий сезон. К тому же в Олимпике собраны высококлассные футболисты. Если удастся сохранить в межсезонье костяк — у команды есть большое будущее".

Захеди утверждает, что ему нравится в Олимпике, однако он допускает, что может покинуть клуб летом.

"Только Господь знает, что случится в будущем. Конечно, я бы хотел остаться в Олимпике, этот клуб многое мне дал. Но если поступит интересное предложение, которое устроит все стороны, будем рассматривать его. Сейчас же все мои мысли лишь о том, чтобы полететь в Иран, побыть с семьей и хорошо отдохнуть", — добавил Шахаб.

В нынешней кампании иранец отличился шестью голами и одним ассистом в 22 матчах за Олимпик в Премьер-лиге.