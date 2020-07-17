Украина

Хавбек Динамо высказался о победе над Зарей (3:1).

Динамо обыграло Зарю в предпоследнем туре украинской Премьер-лиге (3:1). Благодаря этому киевляне поднялись на вторую строчку и почти гарантировали себе участие в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне, однако, по словам полузащитника Николая Шапаренко, Динамо по-прежнему мотивировано на последний матч с Колосом.

"Тяжелая была игра для обеих команд. Мы пропустили нелепый мяч на первых минутах, но затем выровняли игру и выиграли поединок. Но впереди еще один матч, так что борьба продолжается. Без победы над Колосом сегодняшняя победа не будет ничего стоить. Все понимают, какая важная это будет игра, что нам принесет эта победа. Мотивация запредельная. Думаю, все докажут это на поле", — заявил Шапаренко в эфире Football Hub.

Матч Колос – Динамо состоится 19 июля. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Смотрите также видео голов и обзор поединка Динамо — Заря.