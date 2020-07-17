Украина

Защитник Динамо дал комментарий после игры с луганчанами.

Динамо добыло волевую победу над Зарей в поединке 31-го тура чемпионат Украины. Никита Бурда остался доволен игрой киевлян, но не работой арбитра.

"В раздевалке сейчас хорошее настроение, ведь мы обыграли хорошую команду, которая показывает отличный футбол, и в турнирной таблице очень напряженная ситуация. Что касается пропущенного гола, то не могу сказать, что там была чья-то ошибка, скорее это было стечение обстоятельств. Мяч пролетел мне и игроку Зари между ног, и получилось так, что соперники вывалились на наши ворота. Но затем мы хорошо перестроились, не паниковали, а старались продолжать показывать свою игру. И до перерыва смогли отыграться.

Хорошо, что сегодня мы выиграли, поэтому на судействе не хочется акцентировать внимание. Но к работе арбитров есть вопросы. Можно было давать вторую желтую карточку игроку Зари. Кроме того, не может быть такого, что на наши матчи назначаются только два арбитра. Такого не должно быть", — приводит слова Бурды официальный сайт киевлян.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Заря.