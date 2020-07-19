Украина

Полтавский клуб попрощался с хорватским хавбеком.

Полузащитник Эдин Шехич больше не является футболистом Ворсклы. Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт полтавского клуба.

25-летний хорват перешел в Ворсклу в январе 2019 года из сплитского Хайдука. В текущем сезоне УПЛ он провел 11 поединков, в которых отличился единственным взятием ворот.

Клуб из Полтавы попрощался с легионером и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

"Спасибо Эдину Шехичу за его игру и профессиональное отношение к делу. Успехов в новом клубе, друг! Спасибо тебе за все!" — сказано в заявлении полтавчан.

Стоит отметить, что ранее Ворскла также объявила о расставании с полузащитником Луизао, который вернулся в Порту после завершения арендного соглашения.