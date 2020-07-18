Украина

Хавбек покинул полтавский клуб после завершения аренды.

Полузащитник Луизао покинул Ворсклу после окончания срока аренды и вернулся в Порту.

Бразильский хавбек присоединился к полтавскому клубу в августе прошлого года. В этом сезоне 22-летний игрок провел 23 поединка в футболке "зелено-белых", отличившись одним голом.

"Большое спасибо за хороший сезон, который был у нас. В этот период я чувствовал, что мне доверяют и стараются вывести меня на лучший уровень. Было много счастливых мгновений, были и не очень, но они все же способствовали моему профессиональному и личностному росту. Я бесконечно уважаю то, как клуб, болельщики и город принимали меня. Я никогда этого не забуду.

Наши лучшие качества – командная работа и то, что мы никогда не сдаемся перед трудностями. Я горд, что работал с такими способными и преданными своему делу профессионалами. Я всегда буду тебя, Ворскла", – приводит слова Луизао официальный сайт Ворсклы.