Украина

Динамо встретится с Колосом в последнем туре украинской Премьер-лиги, где в случае любого положительного результата киевляне гарантирует себе попадание в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Полузащитник ковалевского клуба Вадим Милько поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

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"Мы сыграли с Динамо немало матчей. Играли, в принципе, на равных. Из-за судейских ошибок результат был не в нашу сторону. Будем делать все возможное, чтобы все исправить", — заявил Милько в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Колос — Динамо состоится в сегодня, 19 июля, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.