Украина

Подопечные Дмитрия Михайленко одержали уверенную победу над молодежным составом Ворсклы (3:0).

В рамках заключительного тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 встречался с полтавской Ворсклой. Как известно, полтавчане доигрывают сезон молодежным составом, так что у хозяев была отличная возможность завершить регулярный чемпионат на мажорной ноте перед матчами плей-офф. Подопечные Дмитрия Михайленко ожидаемо забрали мяч под свой контроль сразу же после стартового свистка, владея им большую часть игрового времени. Днепряне взяли некоторое время на раскачку, после чего создали первую возможность забить – Супряга пробил головой после подачи углового, а Исенко вытащил мяч из-под перекладины.

Хозяева продолжали атаковать большими силами, но не могли вскрыть эшелонированную оборону соперника. Со временем полтавчане отвели игру от своей штрафной площади и даже едва не забили. Козыренко упустил отличную возможность отличиться, не попав по воротам из выгодной позиции. А уже в ответной атаке Днепр-1 повел в счете – Супряга получил пас от Хобленко, улучшил позицию и покатил мяч в дальний угол – 1:0. Уже через несколько минут Владислав мог оформить дубль, но пробил параллельно воротам с близкого расстояния.

Далее подопечные Михайленко продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, но долго не могли вскрыть оборону соперника. Несколько раз игроки Днепра-1 пробивали по воротам из-за пределов штрафной, но их удары приходились мимо цели. А на 40-й минуте Супряга таки оформил дубль – нападающий замкнул прострел Цурикова ударом в касание – 2:0. До ухода на перерыв Супряга мог забить еще раз, но в данном случае Исенко справился с ударом Владислава. Таким образом, команды отправились в раздевалки при преимуществе днепрян в два мяча.

После возобновления игры происходящее на поле не поменялось. Хозяева снова забрали мяч под свой контроль, практически не отдавая его сопернику. В отличие от первого тайма, во втором днепрянам удалось забить быстрый гол. Хобленко перехватил мяч после плохого паса Кравчука на Якубу, вошел в штрафную и пробил мимо Исенко — 3:0. Забив очередной гол, подопечные Михайленко не остановились на достигнутом, продолжив атаковать. Игроки Днепра-1 время от времени пробивали по воротам, но их удары не несли реальной угрозы для Исенко.

Со временем хозяева успокоили игру, перейдя на неспешное перекатывание мяча. Это продолжалось довольно долго, после чего они все же снова пошли вперед. Днепряне заработали несколько опасных стандартов, но подача ни одного из них не привела к опасному удару по воротам. Ближе к окончанию встречи Кравченко мог довести счет до совсем неприличного, но Сергей не попал по воротам из выгодной позиции. В оставшиеся минуты хозяева перекатывали мяч в ожидании финального свистка, который зафиксировал легкую победу команды Михайленко над молодежным составом полтавчан.

Отчетный поединок стал для Ворсклы последним в текущем сезоне, а Днепр-1 ожидает полуфинальный матч плей-офф за выход в Лигу Европы против ковалевского Колоса, который состоится 25-го июля.

Днепр-1 - Ворскла 3:0

Голы: Супряга, 25, 40, Хобленко, 50

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Сваток (Кравченко, 46), Логинов (Лопыренок, 46), Цуриков (Полевой, 62) — Батагов — Ярмолюк, Ди Франко, Булеца (Сабатини, 69) — Супряга, Хобленко (Назаренко, 69)

Ворскла: Исенко — Дмитрук, Павлюк, Якубу, Мельничук (Кулаковский, 83) — Семилет (Костенко, 88), Белый (Дубко, 46), Гаджук, Козыренко (Посевкин, 55) — Кравчук, Власов (Галата, 46)

Предупреждения: Логинов, Булеца, Назаренко