Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать второго тура Украинской Премьер-лиги между луганской Зарей и черниговской Десной.

Пока киевское Динамо будет сражаться с Колосом на НСК "Олимпийский", в параллельно идущем поединке сыграет его преследователь — луганская Заря. Коллектив Виктора Скрипника все еще смотрит в сторону второй строчки турнирной таблицы, хотя и может остаться без гарантированного места в Лиге Европы УЕФА, если уступит в очной дуэли черниговской Десне.

В стартовом составе коллектива Скрипника стоит отметить возвращение Никиты Шевченко после травмы на линию ворот, а также выход экспериментальной пары центральный защитников Иванисеня – Абу Ханна. В опорной зоне при этом сыграет Владлен Юрченко, а вместо Артема Громова игру с первых минут в линии атаки начнет Максим Лунев. Вернулся в старт своей команды и Богдан Леднев.

У Десны отмечаем переход на схему с тремя защитниками, а вышедший на правый фланг Ефим Конопля позволит Денису Фаворову расположиться в центре поля. Кроме того, черниговчане сыграют в два чистых форварда с Будковским и Филипповым на острие.

Заря: Шевченко — Тымчик, Иванисеня, Абу Ханна, Михайличенко — Юрченко — Хомченовский, Леднев, Кочергин — Кабаев, Лунев.

Запасные: Мацапура, Каменюка, Пиддубный, Цвек, Вернидуб, Циганикс, Чеберко, Громов, Перович.

Десна: Паст — Гитченко, Имереков, Тамм — Огиря — Конопля, Фаворов, Арвеладзе, Мостовой — Будковский, Филиппов.

Запасные: Литовка, Ермаков, Домбровский, Калитвинцев, Картушов, Хлебас, Старенький, Западня, Кузик.

Матч Заря — Десна начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.