Украина

Защитник "горняков" удостоился такой чести в игре с Александрией.

Матч 32-го тура Премьер-лиги против Александрии стал особенным для Сергея Болбата. На эту игру защитник "горняков" вышел с капитанской повязкой.

27-летний Болбат – воспитанник Шахтера. На протяжении карьеры он поиграл в арендах за донецкий Металлург, Металлист, Локерен и Мариуполь, а с 2018 года выступает за "горняков".

В нынешнем сезоне на счету Сергея 23 матча за Шахтер во всех турнирах, в которых он сделал два ассиста.

Недавно подобной чести удостоился 19-летний вратарь Шахтера Анатолий Трубин. Он вышел на поле с капитанской повязкой в игре 31-го тура с Колосом, став самым молодым капитаном в истории "горняков".