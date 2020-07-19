Защитник "горняков" удостоился такой чести в игре с Александрией.
Сергей Болбат (слева), ФК Шахтер
19 июля 2020, 21:15
Матч 32-го тура Премьер-лиги против Александрии стал особенным для Сергея Болбата. На эту игру защитник "горняков" вышел с капитанской повязкой.
27-летний Болбат – воспитанник Шахтера. На протяжении карьеры он поиграл в арендах за донецкий Металлург, Металлист, Локерен и Мариуполь, а с 2018 года выступает за "горняков".
В нынешнем сезоне на счету Сергея 23 матча за Шахтер во всех турнирах, в которых он сделал два ассиста.
Недавно подобной чести удостоился 19-летний вратарь Шахтера Анатолий Трубин. Он вышел на поле с капитанской повязкой в игре 31-го тура с Колосом, став самым молодым капитаном в истории "горняков".