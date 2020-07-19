Украина

"Горняки" пропустили два гола в концовке поединка и довольствовались ничьей.

Шахтер вышел на матч с Александрией в экспериментальном составе и Сергеем Болбатом в качестве капитана. В первом тайме "горняки" добыли комфортное преимущество благодаря голам Тете и Манора Соломона.

Матч близился к завершению, как вдруг Александрия ошеломила гостей, забив на 89-й и 90-й минуте (отличились Довгий и Банада). Матч так и закончился со счетом 2:2.

Александрия – Шахтер 2:2

Голы: Довгий, 89, Банада, 90 – Тете, 23, Соломон, 32.

Александрия: Панькив – Лучкевич, Бабогло (Бухал, 46), Дубра, Стецьков – Задерака (Мирошниченко, 46), Гордиенко (Банада, 44), Гречишкин (Довгий, 68), Ковалец, Третьяков – Безбородько.

Шахтер: Трубин – Болбат (Вакула, 74), Бондарь, Матвиенко, Сиприано (Витао, 74) – Пихаленок, Маркос Антонио – Тете, Бондаренко (Мудрик, 74), Соломон (Дентиньо, 82) – Сикан (Фернандо, 61).

Предупреждения: Безбородько – Сикан, Дентиньо, Мудрик.