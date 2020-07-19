Украина

Двадцатилетнее достижение киевлян после предпоследнего тура не могло остаться в силе.

Шахтер в 32-м туре чемпионата Украины довольствовался лишь ничьей в матче с Александрией (2:2). Это все равно позволило ему увеличить отрыв от второго места, ведь Динамо и вовсе уступило Колосу (0:2).

Финальная таблица зафиксировала 82 очка у Шахтера и 59 у Динамо. Разница в 23 очка между чемпионом и серебряным призером, стала рекордной для чемпионатов Украины.

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Предыдущий рекорд принадлежал Динамо. В сезоне-1999/2000 "бело-синие" оторвались от Шахтера на 18 очков.