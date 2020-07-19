Украина

Президент Динамо крайне разочарован увиденным в матче с Колосом.

В 32-м туре УПЛ Динамо проиграло Колосу (0:2). Это поражение стало рекордным, девятым для киевлян в чемпионатах Украины.

"Не может команда, которая обязана выигрывать, проиграть. И дело не в том, что это Колос. Да, у нас есть травмированные, есть какие-то оправдания. Но то, что было сегодня – у меня нет слов", — заявил Суркис в эфире Великого футбола.

Игоря Михайловича попросили оценить сезон для киевлян: в нынешней кампании команда выиграла Кубок Украины, со скрипом заняла второе место и не вышла из группы в Лиге Европы.

"По игре неудовлетворительно, конечно. Мы не можем проигрывать таким командам, как Колос в решающих матчах. Да, я понимаю, что на них ничего не давило. Но это футбол, где команда должна демонстрировать свой класс, но видимо класс нивелирован у наших футболистов. Почему? Будем разбираться", — добавил Суркис.

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"Нам нельзя отставать от Шахтера на 22 очка (Динамо отстало на 23 – прим.). Кубок не может компенсировать ту игру, что мы показывали в этом сезоне".

"Будущее Михайличенко? Давайте не будем сейчас об этом говорить. Эмоции улягутся, вы об этом узнаете".

"Нуждается ли команда в усилении? По тому, что я сегодня увидел, то конечно", — резюмировал Суркис.