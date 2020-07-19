Украина

Защитник луганской команды решил повесить бутсы на гвоздь.

Защитник Зари Никита Каменюк завершил карьеру профессионального футболиста.

35-летний игрок отыграл 350 поединков за луганский коллектив: 254 игры в Премьер-лиге, 22 игры в Кубке, 16 матчей в Лиге Европы.

Кроме того, Каменюка имеет опыт выступлений в Первой лиге, где провел 58 матчей.

За Зарю Каменюка выступал с 2004 года. В промежутке с 2007 по 2008 год он играл за Мариуполь, а в 2018 на правах аренды был у Вереса.

В текущем сезоне Каменюка отыграл девять матчей в УПЛ: на его счету три результативные передачи.