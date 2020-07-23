Украина

Football.ua продолжает раздавать награды по завершению сезона-2019/20.

Дабы не разрушать устоявшиеся традиции и логическую цепочку повествования, вслед за выбором лучшего голкипера сезона, предлагается перейти к выбору целого ряда исполнителей на позициях в обороне. Напоминаем, что в качестве базовой формации было принято решение использовать построение 4-1-4-1, поэтому возможностей и кандидатов для выбора будет в достатке.

Бытует устоявшееся мнение, что футбол в Украине в большинстве команд построен на игре от обороны. Пошатнуть уверенность в корректности такой позиции способен не такой уж и низкий показатель по числу пропущенных голов, величиной в 1,5 в среднем за игру для каждой из команд. Однако на статистические просчеты в реалиях этого сезона существенное влияние оказал преждевременный выход львовских Карпат из числа "элитных" команд страны, поэтому общие данные не будут достоверными.

И все же, звание лучшей обороны страны с уверенностью можно передать чемпиону Украины — донецкому Шахтеру. С показателем в 26 пропущенных мяча, "горняки" уверенно оторвались от луганской Зари (29) и остальных преследователей. Простой подсчет позволяет утверждать, что подопечные Луиша Каштру не позволяют себе пропускать в большинстве матчей, на что указывает и достижение Андрея Пятова по числу сыгранных матчей "на ноль". Исходя из этого, не станет неожиданным выбор нашей редакции по отдельным позициям среди лучших игроков обороны в этом сезоне.

Награды сезона УПЛ-2019/20: лучший вратарь

Лучший левый защитник

Варианты: Исмаили (Шахтер), Виталий Миколенко (Динамо), Богдан Михайличенко (Заря).

Главный претендент на завоевание титула лучшего левого защитника УПЛ поменялся, с оглядкой на прошлый футбольный год. Бразильского игрока обороны донецкого Шахтера в конце сезона настигло крайне неприятное повреждение, из-за чего "горнякам" пришлось изворачиваться в поисках оптимальной замены. Исмаили в этом сезоне не сумел догнать свои же показатели прошлого года по системе гол+пас (2 мяча и 5 голевых передач против 8 пасов в сезоне-2018/19), однако и провел на поле на 600 игровых минут меньше (1809 против 2416). При этом, показатель частоты голевых действий в среднем за матч у него возрос с 0,30 до 0,35, что является весьма неплохим результатом для игрока данной позиции.

Выбор Football.ua: Исмаили

Исмаили за относительно небольшое игровое время

сумел стать наиболее эффективным игроком обороны в атаке

— 0,33 результативных действия за каждые 90 минут.

Конкуренцию бразильскому игроку обороны Шахтера в гонке зрительских симпатий могут составить два воспитанника киевского Динамо: Виталий Миколенко и Богдан Михайличенко. Подопечный Алексея Михайличенко с 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами подобрался вплотную к бразильцу по результативным показателям, сыграв при этом всего на 149 минут больше (1958), чем игрок Шахтера. Миколенко сыграл одну из ключевых ролей в достижениях Динамо в этом сезоне, что не раз подмечалось самим главным тренером, и на что косвенно указывает информация о возможном трансфере в один из европейских клубов.

Максим Максименко (Колос) чаще остальных оставлял

свою команду в меньшинстве, 3 удаления.

Третьей опцией для выбора может стать футболист луганской Зари Богдан Михайличенко. В коллективе Виктора Скрипника работают на максимум своих возможностей все без исключения, но левый защитник, при этом, выделяется еще и своей особой жестокостью. В борьбе за "лучший" результат этого сезона по числу полученных предупреждений он обошел Алваро из ПФК Львов (13 желтых) за счет карточки в последнем туре, однако в пассиве Михайличенко есть еще и одно удаление (14+1). При этом, в пылу борьбы защитник не забывал оформлять результативные действия (3 гола + 2 паса) в отведенное ему время на футбольном поле (2485).

Альтернативный вариант: Виталий Миколенко (Динамо).

Лучшие центральные защитники

Варианты: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба — Шахтер), Артем Шабанов (Динамо), Евгений Чеберко (Заря), Андрей Гитченко, Максим Имереков (оба — Десна), Сергей Логинов (Днепр-1), Владимир Чеснаков (Ворскла).

Позиция центральных защитников стала первой категорией нашего выбора, куда сумели попасть представители из нижней шестерки команд. Однако им будет крайне сложно составить достойную конкуренцию с более успешными визави по позиции из группы лидеров.

Выбор №1 Football.ua: Евгений Чеберко

Будем честны, отдавать перевес в сторону любого из исполнителей было крайне сложным занятием. Но выступление центрального защитника луганской Зари в этом сезоне эффектной чертой подвел трансфер в австрийский ЛАСК. Сыграв 2128 минут в составе коллектива Скрипника, стал незаменимой единицей в выстраиваемом механизме Зари, а его участие в построении переходов между защитой и нападением обеспечивало команду необходимым темпом движений.

Показатели отборов у Чеберко находятся на уровне с

лучшими опорными полузащитникам: 2,3 в среднем за игру.

Единственно, что подкачало в этом году у Чеберко — дисциплина. С 11-ю желтыми и одним удалением он достаточно органично смотрелся на фоне партнера по команде, Михайличенко. В присутствии Чеберко на футбольном поле, Заря пропустила 24 гола в УПЛ (0,89 в среднем за матч).

Евгений Чеберко с двумя голевыми передачами

стал самым пасущим игроком в своей категории.

Альтернативный вариант: Сергей Кривцов (Шахтер).

Выбор №2 Football.ua: Николай Матвиенко

В пару к Чеберко в центр обороны было решено отправить 23-х летнего защитника Шахтера. Персона Николая Матвиенко уже настолько долго находится на слуху, что сложно поверить в его относительно молодой возраст. Однако Матвиенко уже прочно застолбил за собой место в стартовом составе Шахтера, сыграв в общей сложности 26 матчей (2125 минут) в этом сезоне УПЛ.

У Матвиенко в этом сезоне 1,8 отборов в среднем за игру,

при 62% выигранных единоборств

За это время украинец сумел отличиться двумя результативными действиями, а его клуб пропустил 20 голов в свои ворота (0,76 гола за игру). Николай продолжает оставаться одним из главных кандидатов на трансфер в топ-чемпионат среди защитников из УПЛ, а поскольку Чеберко уже "выстрелил", то вполне можно ожидать движения и со стороны Матвиенко. Но это уже другая история.

Альтернативный вариант: Андрей Гитченко (Десна).

Ближайшую конкуренцию выбранным нашей редакции игрокам могли бы составить одноклубник Матвиенко, Сергей Кривцов, а также центральный оборонец Десны, Андрей Гитченко.

Несмотря на чехарду на данной позиции в составе донецкого Шахтера, центральный защитник сборной Украины всегда казался оплотом надежности. В этом сезоне тому же Матвиенко удалось опередить партнера по команде по числу проведенного времени на поле (1999 минут за 23 поединка), но Кривцову удалось дважды помочь своим партнерам по атаке результативными ударами. Этот показатель на два пункта больше, чем общее число голевых действий Сергея в прошлом сезоне. Кроме того, Кривцов был более обходителен с оппонентами в этом году (2 желтые против 6, сезоном ранее), позволив им отличиться 20 раз в воротах своей команды (0,87 в среднем за игру, как и Матвиенко).

С тремя голами в активе,

Андрей Гитченко (Десна) и Виталий Гавриш (Колос) и Сергей Чоботенко (Мариуполь)

являются наиболее результативным игроком на своей позиции в этом сезоне.

Относительно игрока Десны, можно отметить его регулярное появление в стартовом составе своей команды (29 матчей, 2566 минут), в которых клуб з Чернигова пропустил 33 мяча (1,03 гола за игру). Со скромными, как для своей позиции, пятью предупреждениями Гитченко провел качественный сезон, который для него стал уже 10 в карьере.

Гитченко стал единственным центральным защитником,

получившим звание игрока тура в этом сезоне.

В 22-м туре это произошло.

Однако сложно было бы представить выступление подопечных Рябоконя без еще одного центрального защитника, который заслуженно попал в предложенный для голосования список. Максим Имереков вторил своими показателями (2 забитых мяча) партнеру по обороне, сыграв чуть меньше времени (2250 минут за 25 матчей), и был более снисходительнее к соперникам (4 желтых против 5 у Гитченко).

Наиболее грубая оборона — у Зари (1,75 желтых за игру),

"джентельмены" в этом плане выступают за

донецкий Шахтер (0,63).

Еще одним претендентом на это почетное звание может стать Артем Шабанов, выступления которого в данном сезоне по своим резким перепадами выглядели достаточно органично, на фоне игры киевского Динамо. Как бы там ни было, Артему удалось насобирать свои 2280 игровых минут за 26 матчей, за которые он сумел дважды отличиться голом. Динамо от каждой игры с участием Шабанова пополняло свой баланс в среднем на 2,16 пункта, что несколько меньше аналогичного показателя в прошлом сезоне (2,35), когда Артем играл существенно меньше (1382 минуты).

Артем Шабанов был завсегдатаем состава киевского Динамо в этом сезоне (79,3%).

Ближайший по игровому времени — Томаш Кендзера (74%).

В перечень попали и представители команд из нижней шестерки: Сергей Логинов и Владимир Чеснаков. Главным образом, за свою выносливость — 2565 минут для игрока Днепра-1 и 2250 для футболиста Ворсклы, соответственно. И пускай команды из их подгруппы не отличаются малым общим числом пропущенных мячей, однако во второй половине сезона именно днепряне и полтавчане с лучшей стороны отметились в данной показателе: 12 и 13 пропущенных, соответственно. При этом, семь из них Ворскла получила, выступая в резервном составе.

При участии Сергея Логинова, Днепр-1 набирал в среднем

меньше очков (1,48) за игру, чем луцкая Волынь в сезоне-2015/16,

с которой защитник финишировал 12-м (1,58).

Каждому пользователю в данной категории предоставляется право проголосовать за двух игроков. Результатом станет общая сумма голосов по каждому исполнителю.

Лучший правый защитник

Варианты: Александр Тымчик (Заря), Денис Фаворов (Десны), Додо (Шахтер), Игорь Пердута (Ворскла).

С позицией игрока на правом фланге обороны в современном футболе большие проблемы. Не обошли стороной они и Украину. Так, тренерам нашего первенства приходилось всячески изловчаться, чтобы хоть как-то закрывать эту позицию в своих тактических схема, а определенные клубы в этом процессе были успешнее остальных.

Александр Тымчик за футбольный год принял участие

в большем числе поединков в УПЛ (29),

чем за три своих дебютных сезона вместе взятых (25).

К примеру, Виктор Скрипник нашел себе идеальную "рабочую лошадку" в эту зону, которая лишь в определенных ситуациях будет жалеть соперников при отборе (8 желтых), но регулярно сможет обеспечивать атаку необходимым движением (2 голевые). Выносливости Тымчика хватило на долго (27 матчей, 2397 минут), а желание оставаться в стартовом составе помогло ему стать одним из наиболее скоростных игроков нашего чемпионата.

Додо в сезоне 2019/20 сыграл в 20 раз больше матчей

в основном составе, чем в свой дебютный год в Украине.

Обогнать игрока Зари на футбольном поле может позволить себе разве что бразилец Додо, который рос профессионально под руководством Каштру, а Шахтере раскрылся в этом сезоне с наилучшей стороны. Без участия данного игрока, сложно представить себе современный клуб из Донецка, хотя в этом сезоне он сыграл всего лишь в 23-х матчах (1842), сделав при этом два результативных действия (1+1).

Выбор Football.ua: Денис Фаворов

Оборона Динамо в этом сезоне — враг команды (2 автогола)

Неожиданно, но обоих вышеперечисленных в результативном компоненте сумел обойти Игорь Пердута. С двумя голами при трех ассистах он является одним из наиболее результативных игроков на своей позиции. Однако все эти показатели меркнут перед статистикой капитана черниговской Десны, Дениса Фаворова. Ключевой игрок Александра Рябоконя сумел оформить 8 голов в этом сезоне (5 из них — с пенальти, со 100%-й точностью исполнения), раздать 2 голевых паса, а также принять участие в 31-м матче (2790 минут), чем превзойти свой показатель прошлого сезона по общему времени на поле. Разумеется, такой стабильный прогресс не мог быть не замечен нами, поэтому Дениса можно поздравить со вторым признанием кряду от нашей редакции.

10 результативных действий — Денис Фаворов с таким показателем

стал наиболее результативным игроком от обороны

в атаке в этом сезоне.

Альтернативный вариант: Додо (Шахтер).

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