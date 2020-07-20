Украина

Президент киевлян понимает, что команде будет крайне сложно пробиться в групповой этап турнира.

Динамо заняло второе место в чемпионате Украины, но это произошло лишь потому, что Заря не смогла обыграть Десну в последнем туре (1:1). Сами киевляне уступили немотивированному Колосу (0:2).

"Давайте мы сперва разберемся с тем, что произошло в этом сезоне. Впервые в истории разрыв между первым и вторым местом такой огромный", — цитирует Игоря Суркиса официальный сайт Динамо со ссылкой на Профутбол.

"При этом, завоевание даже второго места также оказалось "инфарктным". Давайте мы сейчас не будем спешить, а спокойно разберемся, и затем уже будем ставить задачи. Пока я не вижу, каким образом мы с такой игрой можем попасть в Лигу чемпионов".

Комментируя вопрос о будущем Алексея Михайличенко, Суркис отметил, что ему нужно время, чтобы принять взвешенное решение.