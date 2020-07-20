Украина

Главный тренер Колоса — о матче против Динамо в 32-м туре УПЛ.

В заключительном туре украинской Премьер-лиги Колос сумел обыграть Динамо. Итоги по матчу подвел Руслан Костышин.

"Долгожданная победа над одним из наших грандов. До сих пор мы не выигрывали у грандов в чемпионате Украины. Еще и провели первый матч на ноль. Хорошо, что сохранили свое имя. Мы играли честно, без всяких лишних дел. Хочу поздравить нашего президента с тем, что у него есть такая команда. Он заслуживает такую команду в плане отношения к работе, честности, порядочности. Мы играли за него и за свое имя".

"Однако эмоции не такие яркие, потому что нас ожидает еще важная игра плей-офф 25 июля. Радость все равно присутствует, ведь мы выиграли у Динамо на Олимпийском, в лобовой игре для киевлян, когда они боролись за Лигу чемпионов. Однако эмоции сдержанные, поскольку мы понимаем, что впереди важная игра".

О новом стадионе Колоса:

"Он уже готов, остались мелкие работы. Так все складывается, что, думаю, первый домашний тур нового сезона мы уже будем играть на новом стадионе".

Об ожиданиях в матче с Днепром-1:

"Наша команда по сравнению с прошлым сезоном не сильно изменилась, а у Днепра-1 — очень изменилась. У нас пришли стержневые футболисты Петров и Богданов — и все. А у днепрян после нашей последней игры все изменилось довольно конкретно. У них более атлетические футболисты, которые играют в совершенно другой футбол, команда изменилась тактически. Будем смотреть".

Об удалении Вадима Милько:

"Я рассчитывал на него в матче плей-офф. Будем узнавать, сможет ли он сыграть по регламенту. Первая желтая Милько — это я его просил и даже похвалил. Что касается второго предупреждения — возможно, он, как опытный футболист, должен был вовремя понять, что осталось 20 секунд до финального свистка и ничего бы не случилось, если бы нам тогда забили гол. Но он спасал ворота, к нему нет никаких претензий", — приводит слова Руслана Костышина официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Колос — Динамо.