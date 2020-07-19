Украина

Главный тренер Динамо — о матче против Колоса, а также о "серебре".

Динамо вышло в квалификацию Лиги чемпионов, несмотря на поражение от Колоса. Итоги подвел главный тренер киевлян Алексей Михайличенко.

"Если в двух словах: нам банально не хватило сил. Желание было. Первый тайм был очень осторожным, потому что, на мой взгляд, ничейный результат подсознательно немного ограничивал".

"У Колоса можно не выиграть, но проигрывать, конечно же, нельзя. Это ни в коем случае не оправдание, но я не зря говорил о регламенте. Два последних тура регламент обязывает проводить в один день и в одно время. При этом “Колос” имел на один день больше, мало того, играл с Шахтером дублирующим составом. Ясно, что они готовились к матчу с нами".

Опрос: Стоит ли Динамо оставить Алексея Михайличенко?

"Но это все равно не снимает с нас ответственности. Мы виноваты в том, что допустили ошибки, не забили свои мячи. Слава богу, что все так закончилось. Будем разбираться, потому что на данный момент в команде, наверное, много статистов. Мы постарались навести порядок, но нужно будет еще этим заниматься".

О сезоне:

"Сравнить эмоции нельзя. Не могу сказать, что раньше меньше нервничал или переживал. Просто, на самом деле, нервозность, которая присутствовала с первых матчей, когда были неудачные игры и результаты, не прибавила уверенности. Этой уверенности в своих силах и игре нам немного не хватило".

"У команды есть характер и, отбросив все игры, мы имеем возможность бороться за Лигу чемпионов и выиграли Кубок Украины. Вроде бы все нормально, но именно этот сезон показал моменты, которые нужно менять, и двигаться дальше".

О том, хотел бы ли он отдохнуть:

"На отдых есть десять дней. Конечно же, отдыхать все это время не получится, потому что нужно спланировать очень много работы. Но, наверное, несколько дней не помешают", — приводит слова Алексея Михайличенко официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что Динамо установило антирекорд по поражениям в УПЛ.