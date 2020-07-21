Украина

Полузащитник возвращается в Динамо, которому принадлежат права на него.

Хавбек Богдан Леднев поблагодарил Зарю после двух лет, проведенных в клубе.

"Спасибо большое за эти два года всей команде, тренерскому штабу, персоналу, болельщикам и руководству клуба", — написал Богдан в Инстаграме.

В сезоне-2019/20 Леднев провел 33 матча за Зарю во всех турнирах, отметившись 13 голами и тремя ассистами. Он помог клубу занять третье место и квалифицироваться в групповой этап Лиги Европы.

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Динамо на данный момент пребывает в десятидневном отпуске. Он закончится 30 июля, когда команда соберется на клубной базе.