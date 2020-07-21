Украина

Уже 30 июля команда снова соберется в Конча-Заспе на клубной базе.

После матча 32-го тура чемпионата Украины против Колоса (0:2) динамовцы ушли в отпуск, сообщил клуб в своем Телеграм-канале.

Отпуск продлится всего 10 дней. 30 июля команда соберется на базе Динамо в Конча-Заспе. Несмотря на девять поражений за сезон, киевляне стали вторыми в чемпионате и теперь сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Пока неизвестно, кто будет готовить киевлян к новому сезону, ведь главного тренера команды Алексея Михайличенко отправили в отставку из-за неудовлетворительного качества игры "бело-синих".

Предварительно, новый сезон в Украине должен начаться 22 августа, но эту дату еще не утвердил исполком УАФ.