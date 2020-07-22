Украина

Стало известно, когда полтавчане начнут подготовку к новому сезону.

Футболисты первой команды Ворсклы находятся в отпуске до 3-го августа, сообщил клуб на официальной странице в Фейсбуке. После этого они начнут готовиться к новой кампании.

По предварительным данным, новый сезон в Украине должен стартовать 22 августа. Эту дату еще должен утвердить исполком УАФ.

Практически все футболисты основы полтавчан отправились в отпуск еще после поражения от Динамо в финале Кубка Украины (1:1, 7:8).

В оставшихся матчах сезона играли молодые футболисты полтавчан. В частности, в заключительном туре против Днепра-1 (0:3) капитаном команды был 16-летний вратарь Павел Исенко.