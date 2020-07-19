Украина

Нынешний сезон точно запомнится для голкипера полтавчан.

В заключительном туре чемпионата Украины сезона-2019/20 вратарь Ворсклы Павел Исенко вышел на матч с Днепром-1 с капитанской повязкой. На данный момент голкиперу всего 16 лет 11 месяцев и 28 дней.

Отчасти капитанство Исенко объясняется тем, что практически весь основной состав Ворсклы отправился в отпуск за два тура до окончания чемпионата.

В конце июня Павел дебютировал за Ворсклу в полуфинале Кубка Украины с Мариуполем и вывел ее в финал турнира, выиграв серию пенальти. Там полтавчане в послематчевой серии уступили Динамо, однако в воротах у них в этот раз играл Дмитрий Резник.

Перед матчем Днепр-1 — Ворскла днепряне получили Трофей престижа за победу во второй шестерке УПЛ.

Недавно другой голкипер, 18-летний Анатолий Трубин стал самым молодым капитаном Шахтера в истории клуба.