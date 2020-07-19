Подопечные Дмитрия Михайленко одержали уверенную победу над молодежным составом Ворсклы.
Фото: ФК Днепр-1
19 июля 2020, 19:35
В рамках 32-го тура УПЛ Днепр-1 на своем поле принимал Ворсклу.
Хозяева без особых сложностей разобрали молодежный состав полтавского коллектива, а дубль на свой счет записал Владислав Супряга.
Обзор матча:
Днепр-1 - Ворскла 3:0
Голы: Супряга, 25, 40, Хобленко, 50
Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Сваток (Кравченко, 46), Логинов (Лопыренок, 46), Цуриков (Полевой, 62) — Батагов — Ярмолюк, Ди Франко, Булеца (Сабатини, 69) — Супряга, Хобленко (Назаренко, 69)
Ворскла: Исенко — Дмитрук, Павлюк, Якубу, Мельничук (Кулаковский, 83) — Семилет (Костенко, 88), Белый (Дубко, 46), Гаджук, Козыренко (Посевкин, 55) — Кравчук, Власов (Галата, 46)
Предупреждения: Логинов, Булеца, Назаренко.