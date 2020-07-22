Украина

Игроки Шахтера вернулись к подготовке к Вольфсбургу после двух выходных.

Шахтер продолжает активную подготовку к ответному поединку против Вольфсбурга в рамках 1/8 финала Лиги Европы. "Горняки" вернулись после двух выходных и сегодня, 22 июля, провели тренировку практически в полном составе.

Как сообщает официальный сайт Шахтера, занимались по индивидуальной программе полузащитники Евгений Коноплянка и Манор Соломон, а также левый защитник Исмаили.

Если недавняя травма передней крестообразной связки колена бразильца не является новостью, то о причинах ограничения нагрузок для Коноплянки и Соломона не сообщается.

Но есть в стане донецкого клуба и хорошие новости: от повреждения полностью восстановился хавбек Виктор Коваленко, который приступил к работе в общей группе.

Напомним, что ответный поединок против Вольфсбурга в рамках 1/8 финала Лиги Европы состоится пятого августа в 19:55 по киевскому времени. Первая встреча этих команд в Германии завершилась победой донецкого клуба с минимальным преимуществом в счете (2:1).