Украина

Наставник "желто-черных" прокомментировал решение УАФ.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился своим мнением о решении УАФ разрешить открытие трибун для болельщиков на 25%.

"Я очень доволен этим, потому что мы дома играем. Это очень важные матчи, первый поединок вернее. Мы очень рады, ребята очень довольны, что разрешили 25% болельщиков.

Для каждой команды, которая играет в домашних условиях, это, конечно, дополнительная сила. Тем более, мы знаем, как болеют в Александрии", – рассказал Шаран в комментарии телеканалу Футбол.

Матч Александрия – Мариуполь в плей-офф за право сыграть в Лиге Европы состоится в субботу, 25 июля.